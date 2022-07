Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin prendra part à la conférence des chefs de la diplomatie du G20, qui aura lieu à Bali en Indonésie les 7 et 8 juillet prochains. Une réunion placée sous le signe d’une meilleure résilience conjointe et du multilatéralisme visant à lutter contre la crise mondiale. Les participants discuteront plus précisément de la sécurité alimentaire énergétique.En marge de cette rencontre, Park aura une série d’entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues de ces vingt plus grandes économies mondiales.Avant de se rendre sur l’île indonésienne, le patron de la diplomatie sud-coréenne fera escale à Singapour. Dans cette cité-Etat, il sera reçu par son homologue Vivian Balakrishnan et le Premier ministre Lee Hsien Loong. Au menu des discussions : la coopération entre les deux pays ainsi que les dossiers régionaux et internationaux.