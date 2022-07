La Corée du Sud affiche un déficit commercial record pour un premier semestre

Photo : YONHAP News

La balance commerciale reste de nouveau dans le rouge. La Corée du Sud a vu son déficit commercial dépasser la barre des 10 milliards de dollars au cours des six premiers mois de cette année, soit une première. C’est ce que montrent les dernières statistiques publiées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie.Les exportations sud-coréennes se sont établies à 350,3 milliards de dollars au premier semestre de cette année, soit une hausse de 15,6 % sur un an, tandis que les importations ont atteint 360,6 milliards de dollars, soit un bond de 26,2 % sur la même période.En conséquence, le pays du Matin clair a enregistré un déficit commercial de 10,3 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé pour le premier semestre d’une année, battant ainsi le dernier record enregistré en 1997, à savoir 9,16 milliards de dollars. Une précision, pour tous les semestres le premier ou le second confondus, la balance commerciale sud-coréenne a accusé le déficit le plus abyssal au second semestre de 1996, avec 12,55 milliards de dollars.Les exportations locales ont renouvelé leur record semestriel en dépassant le dernier enregistré au second semestre l’an dernier, à savoir 341,2 milliards de dollars. Elles ont progressé notamment pour 14 produits phares « made in Korea » sauf concernant la construction navale, tels que les semi-conducteurs, la sidérurgie, les produits pétrochimiques et la biotechnologie.Cependant, les importations étaient plus fulgurantes à cause de la flambée des prix de l’énergie et des matières premières. En effet, celles des énergies telles que le pétrole et le gaz ont atteint 87,9 milliards de dollars entre janvier et juin derniers, soit une hausse de plus de 40 milliards de dollars, en glissement semestriel.Pour le mois précédent, le pays a affiché aussi un déficit commercial de 2,47 milliards de dollars. Ainsi, sa balance commerciale reste dans le rouge pour le troisième mois consécutif, soit une première depuis la crise financière de 2008, l’année où elle a connu une perte pendant trois mois d’affilée.Face à cette situation, le gouvernement a décidé d’organiser après-demain une réunion interministérielle sur l’économie afin de discuter des orientations de sa politique à moyen et long termes qui devraient permettre d’améliorer la balance commerciale et de renforcer la compétitivité des exportations du pays.