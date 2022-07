J-Hope de BTS dévoile « MORE », morceau extrait de son premier album solo

Photo : YONHAP News

J-Hope, l’un des membres du célèbre boys band BTS, révèle, aujourd’hui, une chanson, intitulée « MORE », extraite de son premier album en solo « Jack In The Box » qui sera publié le 15 juillet prochain. Ce single a été mis en ligne à 13h, heure de Séoul. Il dévoilera aussi le clip vidéo de ce titre.« MORE » attire une vive attention en ce que J-Hope est le premier du septuor à présenter officiellement un projet en solitaire depuis que les Bangtan Boys ont annoncé la décision de mettre entre parenthèses leurs activités musicales collectives.Selon son label Big Hit Music, l’artiste, de son vrai nom Jung Ho-seok, exprime dans son nouvel album sa réflexion et sa passion sur le chemin de l’avenir, qu’il voudrait parcourir en cassant le cadre d’autrefois.L’agence a ajouté que le disque « Jack In The Box », comme son nom l’indique, une boîte à ressort qui nous surprend en faisant jaillir un personnage inattendu à l’ouverture, devrait permettre à J-Hope de montrer ses multiples facettes insoupçonnées jusqu’à présent.« MORE » est une chanson hip-hop de style Old school. A travers elle, J-Hope déclare la flamme de sa passion, de son ambition et de son désir en toute franchise.