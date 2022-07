La cote de popularité de Yoon Suk-yeol descend à 43 %

Photo : YONHAP News

Le président de la République voit sa cote de popularité baisser pour la troisième semaine consécutive. C’est ce que montre l’enquête effectuée par Gallup Korea, du 28 au 30 juin auprès de 1 000 hommes et femmes âgés de 18 ans ou plus, dans tout le pays.Selon ce sondage, Yoon Suk-yeol récolte 43 % d’opinions positives cette fois contre 53 % il y a trois semaines, alors que ce chiffre était déjà tombé à deux reprises entre temps. De plus, le chef de l’Etat accuse 42 % de jugements négatifs contre 33 % début juin et 38 % dans les enquêtes précédentes.Le président est apprécié pour ses côtés dits « déterminé et persévérant » (6 %), pour ses engagements dans les domaines de « la défense militaire et de la sécurité nationale » (5 %), pour son dévouement à « déployer tous ses efforts » (5 %) et pour ses talents de « communicant » (5 %).Par contre, le numéro un sud-coréen est critiqué pour des nominations controversées aux postes-clés de son administration (18 %), pour sa négligence sur les soucis économiques (10 %), pour ses caractères « autoritaire et unilatéral » (7 %) et pour son « manque d’expériences et ses incompétences » (6 %).Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale conservatrice, a vu son soutien populaire descendre de deux points en une semaine avec 40 %, tandis que le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, a stagné à 28 %. Le Parti de la justice, une petite formation progressiste, a de son côté, récolté 6 % d’appui des citoyens. Par ailleurs, 25 % des sud-Coréens sondés ont répondu ne soutenir aucun parti politique.Cette enquête a été menée par téléphone fixe pour 10 % et par téléphonie portable pour les 90 % restants. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points. Le taux de réponse s’est établi à 9,1 %.