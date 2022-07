Météo : le « jangma » monte vers le nord et la canicule s’invite dans le pays

Photo : YONHAP News

Le front stationnaire qui déclenche la saison des pluies, « jangma » en coréen, a inondé la région centrale avec environ 300 millimètres de précipitations au cours des trois derniers jours pour se déplacer vers la Corée du Nord.Cette accalmie a laissé la place à une vague de chaleur. Ainsi, l’alerte canicule a été déclenchée à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord où la température a grimpé jusqu’à 33°C cet après-midi. Par ailleurs, l’avertissement chaleur a été émis dans 48 zones, y compris à Séoul où le mercure est monté à 30°C.Ce week-end, le pays devrait connaître un pic de chaleur plus élevé dans le sillage de l’anticyclone du Pacifique Nord.La semaine prochaine, la Corée du Sud s’attend à l’arrivée d’un typhon. Ce matin, vers 9h, le typhon baptisé « Aere », le quatrième de l’année, s’est formé au sud-est d’Okinawa au Japon.« Aere » devrait monter dans les environs de l’île Jeju mardi prochain avant de passer par le détroit de Corée séparant la péninsule et l’archipel nippon. Il aura un impact sur Jeju et les régions du sud, mais il ne devrait pas s’avérer puissant compte tenu de sa vitesse rapide.