10e anniversaire de la prise de fonction de Kim Jong-un : le régime affiche sa volonté de « posséder une puissance absolue »

Photo : YONHAP News

A l’occasion des 10 ans de règne du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, la Corée du Nord a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses programmes nucléaire et balistique.Dans l’éditorial publié aujourd’hui dans le Rodong Shinmun, intitulé « l’ère de Kim Jong-un est une ère de gloire où le souhait du demi-siècle de notre peuple sera accompli », le régime a fait savoir que l’objectif était de « posséder une puissance absolue, la plus grande capacité d’autodéfense au monde », « pour en finir avec les tentatives des puissances étrangères de l’invasion ou de l’interférence ». Et d’ajouter que « l’Histoire a démontré qu’un peuple qui a abandonné le renforcement de sa capacité militaire doit subir un sort misérable ».L’organe officiel du Parti des travailleurs aurait ainsi laissé supposer que le pays communiste continuera le renforcement de son arsenal nucléaire en faisant allusion à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.D’autre part, le quotidien a salué le leadership de Kim III en prétendant que ni les sanctions internationales contre Pyongyang ni la fermeture des frontières suite à la propagation du COVID-19 n’ont gravement affecté l’économie du pays.Et de conclure que seul Kim Jong-un a pu réaliser « l’exploit national » susceptible de «faire un grand trou à l’ordre international » selon lequel « les petits pays doivent payer cher leur désobéissance vis-à-vis des grandes puissance».