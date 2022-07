Photo : YONHAP News

Le clip vidéo de « Gone » signé Rosé, membre du girls band Blackpink, a dépassé le seuil des 200 millions de vues sur YouTube.Selon son label YG Entertainment, le tube inclu dans l’album solo « R », a établi ce record hier vers 18h. Ses paroles en anglais décrivent une femme qui essaie d’oublier son ex-petit ami après la rupture. Le morceau se caractérise par un arrangement simple et marqué par la mélodie jouée à la guitare.« Gone » a fait un tabac en Corée du Sud à l’instar du titre phare « On The Ground », issu du même album. Il a occupé la 11e place du Global Top 50 du service de streaming musical Spotify.