Sondage : les opinions négatives contre Yoon Suk-yeol se confirment

Photo : YONHAP News

Les avis négatifs contre le président Yoon Suk-yeol ont dépassé, pour la deuxième semaine consécutive, les opinions favorables, 50,2 % contre 44,4 %. C’est en tout cas le résultat d’un sondage effectué par l’agence Realmeter, entre le 27 juin et le 1er juillet, auprès de 2 514 adultes à travers le pays.Les points de vue en faveur du dirigeant ont en effet baissé de 2,2 points alors que les jugements contre ont augmenté de 2,5 points en une semaine, et ce malgré plusieurs rencontres de haut niveau que le nouveau chef de l’État avait effectuées en marge du récent sommet de l’Otan à Madrid. Notons que la différence entre ces deux avis a été supérieure, pour la première fois depuis l’investiture de Yoon, à la marge d’erreur du sondage.Même tendance pour le soutien des partis politiques. Le Parti au pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir conservatrice, a essuyé une baisse de 1,3 point de leur côte de popularité avec 43,5 % d’opinions favorables alors que le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, en a recueilli 40,3 %, soit une progression de 0,8 point par rapport à la semaine dernière.Le taux de confiance de cette enquête est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2 points.