L’hymne national de l’Empire coréen joué à Berlin pour la première fois en 120 ans

Photo : YONHAP News

L’hymne national de l’Empire coréen, qui a régné de 1897 à 1910 sur la péninsule, a retenti à Berlin pour la première fois en 120 ans. Ce chant avait été interdit par le Japon sous l’occupation durant la première moitié du XXe siècle.La toute première œuvre qu’un orchestre occidental et la flûte traditionnelle coréenne, le daegeum, ont interprété était « La rencontre ». Selon sa compositrice, Lim Joon-hee, c’est le concept de ce concert, la rencontre entre les instruments traditionnels du pays du Matin clair, un orchestre européen et des spectateurs allemands.Après avoir joué des morceaux de Schumann et de Schubert, les instrumentalistes ont enfin dévoilé, pour la première fois en Allemagne, le premier hymne national de l’Empire coréen. Il a été composé en 1902 par le chef des musiciens de la Cour de la Prusse, Franz Eckert, sur l’ordre de l’empereur coréen Gojong.Selon le chef d’orchestre, il s’agit d’un pont reliant les deux cultures construit il y a 120 ans, incroyablement intéressant pour lui. Les paroles délivrent le message que l’Empire coréen est un pays indépendant et autonome. C’est pour cette raison que Tokyo a interdit ce chant en 1905 après avoir proclamé la Corée comme son protectorat. L’œuvre a ensuite été restaurée par une émission historique de la KBS en 2011.Le directeur du centre culturel coréen de Berlin, Lee Bong-ki, s’est dit heureux de la tenue de cet événement tout en regrettant qu’il soit un peu trop tard.Cet hymne national oublié non seulement en Allemagne mais aussi en Corée a marqué le premier pas des échanges culturels bilatéraux à l’occasion du 120e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.