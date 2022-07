Parlement : fin de la discorde entre le PPP et le Minjoo ?

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, et le Minjoo, la première force de l’opposition, ont mené leur dernière négociation ce matin sur la composition de la présidence et des commissions parlementaires. Le second, qui occupe la majorité des sièges de l’Hémicycle, a prévenu que s’ils ne parviennent pas à un accord, il ouvrira une session plénière cet après-midi pour élire le président à lui seul.Le week-end dernier, les chefs du groupe parlementaire du PPP et du Minjoo, à savoir Kweon Seong-dong et Park Hong-keun, ont discuté à huit clos, mais cette rencontre s’est terminée sans aucune avancée.Selon Park, même si le Minjoo a fait une grande concession en renonçant au poste du chef de la commission de la législation et des affaires juridiques, le parti présidentiel ne fait pas d’efforts pour normaliser l’Assemblée nationale. En contrepartie, il avait réclamé au PPP de participer au comité spécial de la réforme judiciaire, un organisme incontournable pour la création d’un bureau d’investigation des crimes majeurs.Néanmoins, la formation gouvernementale campe sur sa position en affirmant que ce genre de demandes ne peut pas être des conditions de négociations. Si ce bras de fer se poursuit, l’audition de confirmation et la nomination des candidates aux postes de ministre de la Santé et du Bien-être et de celui de l’Education seront encore retardées.