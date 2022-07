Les chefs des autorités économiques coopèrent pour confronter les risques liés à la montée du taux d’intérêt

Photo : YONHAP News

Les chefs des autorités financières et monétaires ont déclaré créer un système de réponse interministériel pour faire face aux risques macroéconomiques liés à l’augmentation des taux d’intérêts.Le ministre des Finances Choo Kyung-ho, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) Rhee Chang-yong et la vice-présidente de la Commission des services financiers (FSC) Kim So-young se sont entretenus sur la coordination des politiques ce matin au sein du bâtiment de la Fédération coréenne des banques.Les participants ont prévu que l’actuelle crise économique devrait se poursuivre pendant un certain temps, et ont donc partagé la nécessité de coopérer pour la surmonter en surveillant minutieusement les principaux enjeux. Ils ont notamment craint les risques macroéconomiques qui pourraient se produire en profitant de la montée du taux d’intérêt, alors que les perspectives de la hausse du taux directeur de la BOK le 14 juillet sont dominantes.Ces hauts responsables des autorités économiques prévoient de passer au crible les marchés financiers et de devises étrangères, la dette des ménages et la santé des établissements du secteur afin de mieux s'y préparer.