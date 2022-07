Vols internationaux : le nombre de passagers dépasse le million en juin

Photo : YONHAP News

C’est l’été et avec les pressentiments d’une fin de COVID-19, les voyageurs se redirigent massivement vers les aéroports afin de partir à l’étranger. Selon les données du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, le nombre de passagers sur des vols internationaux s’est élevé le mois dernier à 1,28 million, soit une hausse de 36 % mensuellement. C’est la première fois qu’il a dépassé le million depuis le début de la crise sanitaire. Et notons que le chiffre a grimpé de 420 % par rapport à l’année dernière.Cette embellie s’explique par les politiques de normalisation du trafic aérien du gouvernement. En juin, les restrictions sur le nombre d’arrivées des avions par heure, ainsi que les horaires d'interdiction de vol, ont été levées.Par conséquent, l’aéroport international d’Incheon a relancé son opération 24h sur 24 tout comme avant la pandémie. Les compagnies aériennes accélèrent aussi la reprise de leur service. Korean Air compte retrouver la moitié du niveau de ses vols d’ici septembre. Asiana Airlines a également multiplié ses lignes notamment à destination de l’Amérique et de l’Europe.Or, les compagnies à bas coûts qui se focalisaient sur les vols vers la Chine et le Japon devraient nécessiter plus de temps. Car dans l’archipel, l’exemption du visa pour les sud-Coréens n’est toujours pas relancée et que l’empire du Milieu maintient des mesures sanitaires draconiennes.