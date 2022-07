La candidate au poste de ministre de la Santé et du Bien-être finit par jeter l’éponge

Photo : YONHAP News

Kim Seung-hee, la candidate au poste de ministre de la Santé et du Bien-être, a fini par présenter sa démission ce matin, à savoir 39 jours après sa désignation par le président de la République Yoon Suk-yeol. Selon Kim, des critiques sans fondement ont été soulevées et ce même à propos de la vie privée de sa famille. Une situation extrêmement difficile à supporter pour elle. A propos des soupçons sur l’utilisation personnelle des fonds politiques, elle a souligné que c’était une erreur produite lors du processus comptable. Le chef de l’Etat a alors déclaré respecter sa volonté.Et peu de temps après, le président Yoon a entériné la nomination de la ministre de l’Education Park Soon-ae, et du chef de l’état-major interarmées (JCS) Kim Seung-kyum. Pourtant Park n’est pas non plus exempt de tout reproche. Elle est critiquée notamment pour avoir conduit en état d’ivresse dans le passé et pour avoir abusé de ses assistants quand elle était enseignante. Pourtant, le chef d’Etat a indiqué aujourd’hui que les qualités les plus importantes pour les fonctionnaires étaient les compétences professionnelles.Par ailleurs, Yoon a désigné le professeur de l’université nationale de Séoul, Song Ok-ryeol, à la tête de la Commission du commerce équitable (FTC). Il a également demandé au Parlement de remettre le rapport sur les résultats de l'audition de Kim Ju-hyun, choisi au poste de directeur de la Commission des services financiers (FSC).