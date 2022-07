Canicule : la forte chaleur cause plus de 400 malades dans tout le pays

Photo : KBS News

Alors que le typhon Aere a évité de peu la péninsule coréenne, les fortes chaleurs se poursuivent depuis ce week-end au pays du Matin clair.En effet, la canicule ne cesse de se propager et de se prolonger dans presque tout le territoire et ce pour la quatrième journée consécutive. La température maximale a atteint aujourd’hui 33,5°C à Daegu dans le sud-est et l’alerte canicule a été décrétée dans plusieurs régions, dont notamment celle de Daejeon et dans la partie nord-est de Séoul. De plus, comme le taux d’humidité est assez élevé, la température ressentie est encore plus pesante.Dans ce contexte, de plus en plus de personnes tombent malades. Un total de 434 patients ont été enregistrés jusqu’à dimanche, soit le double du chiffre enregistré pendant la même période l’année dernière.Météo-Corée préconise alors de s’abstenir de faire des activités en extérieur dans l’après-midi. Les travailleurs œuvrant en plein air doivent s’hydrater régulièrement et respecter les mesures de sécurité pendant la grosse chaleur telle que le repos en plein milieu de la journée. Elle demande également de porter une attention particulière aux personnes vulnérables, telle que les personnes âgées défavorisées vivant seules.Les averses, accompagnées de vent fort et de tonnerre qui ont débuté dans l'après-midi sur la grande majorité du territoire, dont la région métropolitaine, devraient se calmer en fin de soirée. En raison du vent chaud et humide venant du sud-est, il pleuvra jusqu’à demain matin sur le littoral sud et jusqu’à demain après-midi sur l’île méridionale de Jeju.Par ailleurs, même si le typhon Aere se dirige actuellement vers le Japon et ne devrait pas frapper directement la Corée du Sud, les autorités compétentes demandent un degré de vigilance élevé. Cette catastrophe naturelle pourrait tout de même provoquer de hautes vagues au sud de la péninsule.