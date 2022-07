La médecine esthétique sud-coréenne reprend des couleurs

Photo : YONHAP News

La chirurgie esthétique sud-coréenne attire de nouveau les étrangers au pays du Matin clair, sur fond de recul du COVID-19. Récemment, quelque 70 praticiens brésiliens sont venus en Corée du Sud pour apprendre le savoir-faire de leurs confrères. C’est la première fois depuis le début de la pandémie que des docteurs étrangers organisent un voyage collectif pour recevoir une formation.Selon Lucilla Largura, la Corée du Sud est l’un des pays les plus avancés dans ce domaine, et c’est pourquoi elle et ses collègues ont formé un groupe afin de participer à ce séminaire international.La formation a notamment porté sur le lifting avec les fils tenseurs « made in Korea » qui fait actuellement un carton au pays de la Samba. La technique consiste à positionner les fils résorbables sous la peau. Leur injection provoque de légères blessures dont la cicatrisation entraîne une production plus importante de collagène, ce qui permet ainsi de retendre la peau et de faire disparaître les rides.Les participants ont été extrêmement concentrés pendant les cours, prenant en photo les méthodes de cette chirurgie pour ne rater aucune explication. D’après Lee Hoon-bum, professeur de l’hôpital international St. Mary, ces médecins souhaitent approfondir davantage leurs connaissances sur la dextérité nécessaire pour les opérations et combler leurs défauts. Grâce à cet événement, la popularité de la médecine esthétique sud-coréenne devrait s’intensifier encore plus dans ce pays d’Amérique du Sud.Par ailleurs, les patients étrangers qui ont quasiment disparu avec les vagues à répétition du COVID-19 ont commencé de nouveau à visiter la Corée du Sud. Ce sont notamment les habitants de la Russie et des pays de l’Asie du Sud-est. Anna, une Russe d’une trentaine d’année, y est venue il y a un mois pour faire ses études. Pendant son séjour, elle compte faire poser des fils tenseurs et faire aussi une opération afin d’améliorer la régénération cellulaire de sa peau.Suite au reflux de l’épidémie et à la reprise des voyages à l’étranger, le milieu médical s’attend à ce que la médecine esthétique sud-coréenne attire plus de clients étrangers qu’auparavant.