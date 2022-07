Assemblée nationale : Kim Jin-pyo, élu nouveau président

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, et le Minjoo, la première force de l’opposition, ont enfin trouvé un terrain d’entente. Lors de la session plénière qui s’est ouverte cet après-midi, Kim Jin-pyo a été élu président du Parlement pour diriger la seconde moitié de la 21e législature. Il s’agit d’un député du Minjoo qui a cumulé cinq mandats. Il a obtenu 255 voix pour sur 275.Jusqu’à ce matin, les deux camps ont poursuivi leur affrontement. Le Minjoo avait donc prévu d’élire à lui seul le nouveau patron du perchoir. Toutefois, la formation présidentielle a fait une proposition inattendue : elle coopérera pour l’élection du chef et des vice-chefs de l’Hémicycle, si la première formation d’opposition promet d’élire les directeurs des commissions permanentes par consentement mutuel. Le Minjoo l’a tout de suite accepté en affirmant qu’il ne pouvait pas laisser l’Assemblée nationale à l’arrêt, alors que les citoyens sont confrontés à de multiples crises.Le Parlement est enfin sur la voie de la normalisation plus d’un mois après la fin du mandat du prédécesseur de Kim, Park Byeong-seug.