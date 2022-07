COVID-19 : lancement d’un projet de rémunération pour les ouvriers en congé maladie

Photo : YONHAP News

A partir des expériences acquises durant la crise sanitaire liée au COVID-19 et afin de faire face à une éventuelle nouvelle vague de l’épidémie, un projet pilote visant à verser une prestation aux ouvriers qui posent un congé pour des raisons de santé est lancé à partir d’aujourd’hui. Six zones sont concernées, dont l’arrondissement de Jongno de Séoul et Bucheon dans la province de Gyeonggi.Les travailleurs âgés de 15 à 65 ans peuvent en bénéficier, y compris les petits commerçants, les artistes, les professionnels des plateformes numériques, en dehors des salariés. Ils peuvent toucher quotidiennement 43 960 wons, ce qui représente 60 % du smic, soit 32 euros.Côté bilan, ces dernières 24 heures, 6 253 nouveaux cas ont été recensés en Corée du Sud. Le chiffre cumulé s'établit alors à 18,3 millions. Le nombre de patients en état grave est de 56, tandis que celui de décès a progressé de quatre.Pendant ce temps, la Corée du Nord a enregistré 3 030 personnes fiévreuses entre samedi et dimanche. Jusqu’à présent, 4,75 millions d'individus ont été contaminés dont 99,881 % ont été guéris. Selon les dernières statistiques publiées, à la mi-juin, le nombre de morts s’élève à 73, avec un taux de létalité de 0,002 %.