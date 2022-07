L’inflation atteint son plus haut niveau en 23 ans : 6 % en juin

Photo : YONHAP News

L’inflation poursuit sa course. En juin, la hausse des prix à la consommation a atteint 6 % sur un an, selon l’Institut national des statistiques (Kostat). C’est un chiffre jamais vu depuis novembre 1998, année où la Corée du Sud avait connu une grave crise financière.Après 4,1 % en mars, 4,8 % en avril et 5,4 % en mai, les prix ont donc progressé encore de 0,6 point en un mois.Comme on s’en doutait, la valse des étiquettes s’est généralisée à la quasi-totalité des produits.Pour être un peu plus précis, les prix des biens manufacturés et pétroliers sont respectivement en hausse de 9,3 et de 39,6 % en glissement annuel, et ceux des aliments transformés et des produits agricoles, d’élevage et halieutiques ont augmenté de 7,9 et de 4,8 %.Quant à la facture d’électricité et de gaz, elle a flambé de 11 % dans le sillage du relèvement de ces tarifs en avril. Et les services, eux, ont vu leurs prix grimper de 3,9 %.Et en ce qui concerne les prix des biens de première nécessité, ils ont bondi de 7,4 %, là-aussi leur plus haut niveau depuis novembre 1998.