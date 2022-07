Mariage : les conditions prioritaires à prendre en considération varient selon les sexes

Photo : Getty Images Bank

Les principales conditions qui sont prises en compte au moment de décider de se marier varient selon les sexes en Corée du Sud. Les hommes accordent en général une grande importance à leur propre situation économique alors que les femmes considèrent l’aspect financier de leur futur époux comme un critère prioritaire. Cette différence s’expliquerait par la réalité selon laquelle les dames s’occupent souvent des enfants après le mariage alors que les messieurs assument la responsabilité économique au sein du foyer.Ce sont les résultats dévoilés dans le rapport sur « Les perceptions et les attitudes à l'égard du mariage et des enfants » publié aujourd’hui par le KIHASA, l’Institut pour la santé et les affaires sociales, à partir des données de l'enquête sur « La famille et la naissance 2021 ».Selon cette étude menée auprès de 7 117 hommes et 7 032 femmes, âgés de 19 à 49 ans, les interrogés sont convenus que l'amour et la confiance conjugaux étaient la condition la plus importante lors de la formation d'une nouvelle famille : 92,4 % chez les messieurs et 94,9 % chez les demoiselles.Cependant, il y avait une nette différence selon les sexes dans l'ordre des éléments prioritaires à prendre en considération. Pour la gent masculine, « l’amour et la confiance au sein d’un couple » sont suivis de leur situation économique (84,1 %), de leur travail (83,6 %), d’un logement stable (82,3 %), d’une bonne relation familiale (76,9 %), de l’accord sur le projet d’enfant (65,6 %), de la répartition égalitaire des tâches ménagères (61,9 %), du travail de leur conjointe (52,4 %) et enfin de la condition économique de cette dernière.En revanche, les femmes ont placé en deuxième lieu le logement stable (86,5 %) devant le travail du conjoint (86,1 %), la situation économique de leur concubin (86,1 %), des relations saines avec la famille (85,7 %), la distribution égalitaire des tâches ménagères (81,2 %), leur profession (79,8 %), leur situation économique (78,2 %) et enfin l’accord sur le projet d’enfant (76,5 %).Selon les experts, cette étude montre que la perception traditionnelle sur la famille selon laquelle les hommes sont en charge de l'économie du ménage et que les femmes sont essentiellement responsables de la garde d’enfants, reste ancrée dans la société sud-coréenne.L’avis a également divergé quant à la nécessité du mariage selon les sexes. Ainsi, 53,3 % des hommes ont considéré le mariage comme nécessaire alors que seules 35,5 % des femmes ont approuvé cette idée. Face à l’idée de devenir parents, la différence a été observée selon les sexes. En effet, 71,2 % des sud-Coréens et 64,3 % des sud-Coréennes estimaient qu’il serait préférable d'avoir des enfants.