La Corée du Sud et le Mexique appellent à une rapide reprise de leurs négociations d'ALE

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Mexique ont souligné l’importance de reprendre rapidement les négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays. C’est ce qu'a été confirmé lors de la réunion tenue hier entre Park Jin, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, et son homologue mexicain Marcelo Ebrard, qui était en visite officielle au pays du Matin clair. Ils ont entre autres échangé sur les moyens concrets de renforcer la coopération bilatérale et un mémorandum d’entente sur la coopération au développement entre les deux nations a été signé à l’issue de leur entretien.Pour rappel, Séoul et Mexico ont lancé en 2006 la discussion en vue de la conclusion de l'accord économique complémentaire stratégique (SECA), qui est en quelque sorte une phase de pré-ALE, avant de le transformer l'année suivante en négociations d’ALE. Cependant, les pourparlers ont été interrompus en 2008. Et il a fallu attendre jusqu’au sommet de 2016 pour que les deux nations décident de revenir sur le chemin du dialogue.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a souligné l’importance pour son pays d’intégrer l'Alliance du Pacifique (AP) qui regroupe le Mexique, la Colombie, le Chili, et le Pérou. Il a ensuite exprimé son souhait de voir l’expansion de la coopération avec le premier cité dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Park a proposé de relancer un comité conjoint afin de discuter d'une coopération économique plus globale dans certains domaines tels que les chaînes d'approvisionnement et la sécurité économique.Le ministre mexicain a de son côté invité les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements dans son pays et à communiquer leurs expériences à travers le programme sud-coréen de partage des connaissances (KSP), tout en appréciant la participation des sociétés du pays du Matin clair à la construction d’une raffinerie de Dos Bocas, actuellement en construction à Tabasco dans le sud du territoire. Enfin, Ebrard a chaleureusement félicité la décision de Séoul de faire don de 800 000 doses de sérum Pfizer pour la campagne de vaccination contre le COVID-19 lancée auprès des enfants mexicains.