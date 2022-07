BTS : une éventuelle exemption du service militaire fait couler beaucoup d'encre

Photo : YONHAP News

Le service militaire des membres de BTS attire l’attention des fans du monde entier et des politiciens. A ce propos, le ministre sud-coréen de la Culture, du Sport et du Tourisme Park Bo-gyoon s’est exprimé hier lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction.A cette occasion, le nouveau ministre a présenté les lignes directrices de sa politique culturelle et s’est montré prudent au sujet d’une exemption spéciale du service militaire pour les sept jeunes hommes. Reconnaissant leur contribution à l’intérêt du pays, Park a précisé que le plus important était l’opinion publique.Sachez que les médias internationaux prêtent également une attention particulière à la question du service sous les drapeaux du septuor dirigé par RM.Selon l’AFP, la suspension des activités collectives du groupe serait liée au système de service militaire obligatoire en Corée du Sud. De son côté, l’agence de presse britannique Reuters a consacré un article à la polémique sur une telle exemption spéciale, déclenchée à la suite de la récente annonce du puissant boys band sud-coréen.