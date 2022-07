Danuri : coup d’envoi du transport vers la base de Cap Canaveral

Photo : YONHAP News

La préparation du lancement du premier orbiteur lunaire sud-coréen se concrétise. Si tout se passe bien, la sonde surnommée « Danuri » sera tirée le 3 août depuis la base de Cap Canaveral en Floride aux Etats-Unis, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX.A un peu moins d’un mois de ce défi historique, son transport vers le centre spatial américain a commencé. Pour cela, l’orbiteur a quitté ce matin l’Institut de recherche aérospatiale (Kari), situé à Daejeon dans le centre du territoire. Il est placé dans un conteneur capable de conserver les températures et l’humidité nécessaires et d’absorber les chocs extérieurs.Direction d’abord l’aéroport international d’Incheon, puis celui d’Orlando en Floride. Il sera ensuite déplacé en voiture jusqu’au site de lancement pour y arriver le 7 juillet. Pendant environ un mois, tous les derniers préparatifs seront menés.Après son départ de la Terre, la sonde naviguera pendant environ quatre mois avant de se placer en orbite lunaire en décembre sur une trajectoire dite de transfert lunaire balistique (BLT). Un itinéraire plus long que les routes couramment utilisées pour atteindre la Lune, mais considéré comme efficace, puisqu’il valorise l’économie de carburant.Danuri mènera une mission scientifique pendant un an à une altitude de 100 km. Il s’agit notamment de déceler les sites d'atterrissage potentiels sur la Lune.