K-POP World Festival : l'audition en Allemagne couronnée de succès

Photo : KBS News

La k-pop a fait son grand retour à Berlin en Allemagne. Après trois ans de suspension en raison de la pandémie de COVID-19, l'audition du « K-POP World Festival » a bel et bien eu lieu. Les candidats ont montré leur meilleure performance et le public leur a répondu avec un grand enthousiasme tout en profitant des festivités.Avant de monter sur scène, les participants ont essayé de lutter contre le trac dans le couloir. Des scènes de préparation se sont également improvisées à l'extérieur de la salle de concert. L’une d’entre eux a avoué au micro de la KBS être nerveuse à l’idée de monter sur scène. Cependant, elle semblait être déterminée à délivrer sa performance qu’elle a préparée avec joie. Ce sentiment de bonheur a bien sûr été partagé par tous ceux qui étaient sur place.La réaction enthousiaste des spectateurs présents au rendez-vous n’avait rien à envier à celle que l’on peut observer lors de vrais concerts donnés par des groupes d’idoles de la k-pop. A travers toute l’Allemagne, 130 personnes pour un total de 46 équipes ont participé à cette compétition passionnée. Environ 300 places étaient déjà vendues il y a une semaine.La qualité des scènes proposées par les participants était telle qu’il était difficile de sélectionner les gagnants. Les trois meilleures équipes, y compris celle ayant remporté le grand prix, se qualifieront pour participer à la finale qui se tiendra en septembre en Corée du Sud.Les amoureux de la musique populaire sud-coréenne ont affirmé avoir pris goût au spectacle grâce à cette dernière. Ils sont même prêts à révéler les chansons qu’ils aiment à travers le monde.Parallèlement, près de la salle de concert, un espace dédié à la découverte de la culture coréenne a été installé. Les visiteurs ont pu jouer des instruments traditionnels coréens.Au vu de ce véritable succès, le centre culturel coréen en Allemagne s’est engagé à poursuivre ses efforts afin de permettre aux habitants locaux de découvrir non seulement la k-pop mais aussi la culture du pays du Matin clair. L'audition tenue dans la capitale allemande illustre ainsi la passion intacte des fans du monde entier pour la k-pop.