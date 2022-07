COVID-19 : l’épidémie donne des signes de reprise

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus montre des signes de recrudescence, selon le nouveau bilan quotidien. En l’espace de 24 heures, 18 147 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été répertoriés, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 40 jours. Il s’agit aussi d’une hausse de quelque 12 000 contaminations sur une journée et d’environ 8 000 en une semaine.171 de ces infections supplémentaires sont importées, donc à trois chiffres pour le 12e jour de suite, et ce dans le sillage de la levée de l’obligation d’isolement pour les arrivants de l’étranger et de l’augmentation des vols internationaux.En ce qui concerne le taux de reproduction, il a dépassé le cap symbolique de 1 la dernière semaine de juin, à 1,05, et ce pour la première fois en quatre mois et demi.Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires ont appelé au respect du protocole sanitaire, en particulier dans tous les lieux clos et à haute fréquentation ainsi que sur les sites touristiques. Elles se veulent cependant rassurantes, affirmant que les capacités de réaction sont toujours suffisantes et que le nombre de décès continue de baisser.