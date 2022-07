Yoon Suk-yeol préconise que le secteur public fasse preuve d’initiative pour surmonter la crise économique

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est engagé à placer le secteur public en première ligne pour surmonter les difficultés économiques auxquelles est confrontée la Corée du Sud.Lorsqu’il a présidé aujourd’hui le conseil des ministres, Yoon Suk-yeol a évoqué le fait que l’inflation a grimpé de 6 % le mois dernier et que son gouvernement a abaissé notamment les taxes sur les carburants et les droits de douane afin de lutter contre la hausse des prix. Et d’ajouter que le secteur public prendra l’initiative pour se serrer la ceinture.Pour concrétiser cela, le chef de l’Etat a précisé que les entreprises publiques devront vendre leurs avoirs qui ne sont pas absolument nécessaires, réajuster la structure de leurs dépenses ou encore rationaliser leur gestion. Selon le président Yoon, les ressources ainsi générées devront être utilisées pour les plus défavorisés.Le numéro un sud-coréen a également promis de multiplier ses déplacements sur le terrain pour écouter ses concitoyens en difficulté et de présider en personne la conférence économique d’urgence chaque semaine. Dans le même temps, il a souligné la nécessité de réorganiser les différentes commissions affiliées au gouvernement pour réduire les dépenses de l’Etat.Yoon en a profité pour ordonner à ses ministres concernés d’élaborer et de mettre en œuvre le plan canicule pour protéger notamment les plus vulnérables. Il est aussi revenu sur sa présence, la semaine dernière, au sommet de l’Otan à Madrid. Pour lui, le pays du Matin clair pourra se sortir de la crise en solidarité avec les Etats avec lesquels il partage les mêmes valeurs.