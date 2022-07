Yomiuri : Séoul, Washington et Tokyo envisagent de tenir une réunion entre leurs ministres des Affaires étrangères à Bali

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon seraient en train de se concerter sur une éventuelle rencontre trilatérale entre leurs chefs de la diplomatie en marge de la conférence des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient les 7 et 8 juillet à Bali en Indonésie. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Yomiuri Shimbun en se référant à plusieurs responsables du gouvernement nippon.D’après le quotidien japonais, Park Jin, Antony Blinken et Yoshimasa Hayashi devraient discuter des moyens concrets pour renforcer leur capacité dissuasive contre la Corée du Nord, en se basant sur les résultats du sommet trilatéral entre leurs dirigeants tenu à la fin du mois dernier à Madrid pour la première fois en cinq ans.Si cette assise a lieu, ce sera une première entre les chefs de la diplomatie des trois nations depuis la nomination de Park Jin à ce poste.Par ailleurs, selon un officiel de l’administration nipponne, une rencontre bilatérale entre les ministres sud-coréen et japonais ou une entre les ministres chinois et japonais ne seraient pour le moment pas envisagées.