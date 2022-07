Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé, hier, que six F-35A appartenant à la base aérienne d’Eielson, située en Alaska, ont été déployés sur la péninsule coréenne.Ces aéronefs qui resteront pendant dix jours à la base de l’armée de l’air américaine de Gunsan, dans la province de Jeolla du Nord, participeront à une manœuvre menée conjointement avec l’armée de l’air sud-coréenne jusqu’au 14 juillet.C’est la première fois depuis décembre 2017 que ces chasseurs américains sont officiellement déployés en Corée du Sud. Cette décision a été prise conformément aux résultats du premier sommet bilatéral entre les présidents Yoon Suk-yeol et Joe Biden en mai à Séoul.Cette opération aura notamment pour but d’envoyer un message d’avertissement fort à l’égard de Pyongyang qui prépare un 7e essai nucléaire.