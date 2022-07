COVID-19 : remontée de l’épidémie, le gouvernement s’assurera de la quantité nécessaire de lits d'urgence

Photo : KBS News

Ces dernières 24 heures, 19 371 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en Corée du Sud. Soit quasiment le double par rapport à la semaine dernière. Il s’agit du chiffre le plus élevé en 42 jours. Cependant, le nombre de patients gravement malades baisse pour la 13e semaine consécutive et celui de décès descend aux alentours de dix.Face à la remontée des nouvelles infections, le gouvernement s’assurera de la quantité nécessaire de lits d'urgence réservés aux femmes enceintes, aux patients sous dialyse et aux enfants pour qu’ils puissent recevoir un traitement décent.Le service des urgences fonctionnera également sans problème 24 h/24. En cas de saturation des unités d’isolement, les patients atteints du coronavirus pourront être hospitalisés dans les salles destinées à d’autres malades.Le pays du Matin clair estime que le nombre de contaminations supplémentaires continuera d’augmenter, alors que le taux de reproduction s’élève à plus de 1 depuis la dernière semaine de juin. L’exécutif a souligné toutefois que des moyens suffisants pour contrecarrer cette recrudescence sont actuellement à disposition.