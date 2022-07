La Corée du Nord prépare le 28e anniversaire de la mort de son fondateur

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord commémore, vendredi, le 28e anniversaire de la mort de son fondateur. En amont de cet événement, le régime a salué ses « exploits » accomplis de son vivant. Dans un article publié aujourd’hui, le Rodong Sinmun a souligné que Kim Il-sung a établi les fondements d'une économie indépendante et de l'autosuffisance.D’après l’organe officiel du Parti des travailleurs, les « grandes puissances ont demandé au royaume ermite l'adhésion au COMECON ou Conseil d'assistance économique mutuelle, mais à chaque fois, l’ancien dirigeant s'est défendu contre les actions anti-révolutionnaires et a maintenu continuellement sa ligne de construction d'une économie indépendante ».Le COMECON était une organisation d'entraide économique qui rassemblait différentes nations communistes pendant la période de la guerre froide.Notamment concernant les sanctions internationales infligées au Nord, le quotidien a déclaré que le pays pouvait surmonter ces difficultés en rappelant des propos tenus en 1994 par le défunt : « On n'a pas peur de subir des sanctions. Comme on a bien vécu jusqu'à présent avec celles-ci, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir vivre avec des mesures punitives supplémentaires ».