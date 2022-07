Photo : YONHAP News

Les ministres des Sports de 35 pays, dont la Corée du Sud et les Etats-Unis, ont publié hier un communiqué pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie.Dans le document en question, ils appellent à suspendre l’adhésion de la Russie et de la Biélorussie aux fédérations sportives internationales et à révoquer les individus ayant un lien étroit avec les deux nations à des postes d’influence du monde du sport, tels que les conseils d’administration et les comités d’organisation.Les ministres recommandent également à ces fédérations nationales et internationales une suspension de la retransmission des compétitions sportives qui ont lieu dans ces deux pays.