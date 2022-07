SsangYong Motor : un signe de redressement avec le lancement d’un nouveau modèle

Photo : YONHAP News

Placé sous redressement judiciaire, SsangYong Motor a finalement désigné KG Group comme soumissionnaire pour son rachat et a dévoilé un nouveau modèle après trois ans d'inactivité. Alors que le constructeur automobile enregistre un déficit depuis 21 trimestres, les yeux sont tournés vers son véhicule électrique pour connaître son destin. Lors de sa présentation, il a proposé les grandes lignes de son avenir : deux autres modèles s’ajouteront à sa gamme électrique d’ici 2024.Jeong Yong-won, l’administrateur judiciaire de l’entreprise, a déclaré que cette dernière regagnerait la place du leader dans les SUV à l’horizon de 2024. SsangYong Motor projette en effet de produire 26 000 unités du nouveau modèle pendant le deuxième semestre de cette année.Le président de KG Group, Gwak Jae-seon, a, de son côté, fait part de son ambition de s’implanter sur le marché international sans restructuration.Pourtant, il reste un long chemin à parcourir avant que SsangYong Motor normalise ses activités. KG Group investira 900 milliards de wons, soit environ 671 millions d'euros, dans la firme mais cette dernière a encore 1 500 milliards de won ou 1,2 milliard d'euros de dettes à rembourser. Ce n’est pas tout. 500 milliards de wons, une somme équivalente à 372 millions d'euros, seront nécessaires chaque année comme fonds de roulement.De plus, l’économie mondiale entre dans une phase de ralentissement, ce qui devrait faire baisser la demande pour les voitures. Lee Hang-gu, chercheur du Korea Automotive Technology Institute, a prévu lui aussi une plus grande diminution de l’envie pour les véhicules que prévu.Pour rappel, SsangYong Motor avait signé un contrat avec KG Group pour un investissement conditionnel. Le constructeur automobile soumettra ce mois-ci la proposition aux créanciers.