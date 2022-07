Yoon Suk-yeol : l’Armée doit répondre fermement aux provocations nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a ordonné de riposter fermement et rapidement contre une éventuelle provocation de Pyongyang. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos ce matin lorsqu’il présidait la réunion des commandants des forces armées à Gyeryongdae. Le quartier général des armées se trouve dans la province de Chungcheong du Sud, dans le centre du territoire.Selon le président, les militaires ont pour vocation de protéger la vie, le patrimoine, le territoire et la souveraineté des citoyens à tout prix, et ils doivent montrer clairement cette volonté. Il a également demandé de développer les capacités de réponse puissantes comme le système dit des trois axes afin d’entraver la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord.Une autre mission demandée : restaurer les forces morales et la discipline militaire pour que tous les sud-Coréens puissent faire confiance à l’Armée.Lors de la réunion, le ministre de la Défense Lee Jong-sup a rapporté l’orientation des politiques de défense de l’administration de Yoon, et les participants ont échangé leurs opinions sur les principaux enjeux.Au menu de leurs discussions : le développement du système habité ou non habité basé sur l’IA et l’amélioration des conditions de travail des officiers militaires, entre autres.Le numéro un sud-coréen a déclaré ne pas ménager de son soutien pour établir une posture militaire solide et réaliser l’innovation dans le secteur de la défense.