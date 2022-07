Les artistes d’origine coréenne aux Etats-Unis tentent de produire des séries sur leur histoire

Photo : YONHAP News

Alors qu’aux Etats-Unis, les gens s’intéressent de plus en plus aux contenus culturels « made in Korea », des artistes d’origine coréenne essaient de produire des séries américaines retraçant leur histoire.Certains d’entre eux sont en plein tournage d’une série sur des cinéastes d’origine coréenne qui luttent pour s’immiscer dans le milieu cinématographique d’Hollywood. Des acteurs dont les ancêtres sont Coréens incarnent les personnages principaux alors que leurs confrères américains jouent les seconds rôles.L’actrice américaine Aubrey Miller a affirmé que ses amis ont chaleureusement accueilli l’idée de filmer l’histoire réelle des Coréens résidant aux Etats-Unis.Cette série, composée de cinq épisodes, sera diffusée sur différentes plateformes de streaming pendant le second semestre de cette année. D’après le réalisateur Jong Yoo-seok, cette œuvre pourrait constituer un bon point de départ car les artistes d’origine coréenne ont pu œuvrer au cœur d’Hollywood.Par ailleurs, un autre drama raconte l’histoire d’un ex-chirurgien qui tombe dans un milieu obscur après s’être lourdement endetté en gérant un magasin de costume. Il laisse entrevoir l’histoire des immigrés coréens de la première génération qui ont mené une vie dure à Korea Town à Los Angeles, en proie à des émeutes. Selon Kim Jong-man qui est à la fois acteur et producteur de la série, cette œuvre pourra montrer les dessous de ces troubles civils.Le résumé de 17 minutes attire déjà l’attention de grands producteurs hollywoodiens d’autant plus que le jeune et prometteur réalisateur américain Alexander Bergman en a assuré la réalisation et le scénario. D’après ce dernier, Hollywood et le monde entier sont prêts à accepter les Coréens. Et il croit fortement en leur potentiel.