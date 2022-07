Première réunion de haut niveau entre le PPP, le gouvernement et le bureau présidentiel

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, le gouvernement et le bureau présidentiel se sont rassemblés ce matin, une première depuis l’investiture de Yoon Suk-yeol. Cette réunion de haut niveau s’est déroulée au cabinet du Premier ministre dans le quartier de Samcheong à Séoul.Les participants se sont accordés à souhaiter le succès de l’administration du nouveau président de la République, s’engageant à surmonter les crises économiques qui pèsent lourdement sur la vie du peuple.Selon Lee Jun-seok, qui est à la tête du PPP, beaucoup de politiques que son parti a promis pendant la campagne électorale et à travers les chantiers prioritaires de l’administration, n’ont malheureusement pas porté leurs fruits. Il a ainsi réclamé à l’exécutif d’être plus à l’écoute des opinions de sa formation sur le besoin des citoyens. Quant à Kweon Seong-dong, le chef du groupe parlementaire du PPP, il a souligné l’importance de la coopération de l’Assemblée nationale pour résoudre les enjeux actuels liés à la vie du peuple, notamment la réforme du système fiscal immobilier et l’amendement des trois lois sur les baux. Il a également incité le gouvernement à créer une chaîne de communication avec la majorité et l’opposition.Enfin, Kim Dae-ki, le secrétaire général du bureau présidentiel, a affirmé que la politique avait trop de pouvoir aujourd’hui d’autant que l’économie était devenue son axe principal. Avant de préciser que la coordination avec le Parlement et le PPP est essentielle pour mettre les politiques sur de bons rails.