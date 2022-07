Construction navale : la Corée du Sud reprend la première place

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a repris son trône de leader de la construction navale pour le premier semestre de l’année 2022, une première fois depuis quatre ans. Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, les entreprises sud-coréennes ont décroché des contrats pour 9,79 millions de tonnes brutes compensées (CGT), qui représentent 45,5 % de l’ensemble du volume mondial. La Chine suit de près avec 43,4 %.Il s’agit d’un record jamais atteint depuis le premier semestre 2011 sauf l’année dernière où les commandes ont grimpé en raison de la pandémie de COVID-19.Pour les navires à forte valeur ajoutée, comme les transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) et les porte-conteneurs, plus de six commandes mondiales sur 10 ont été raflées par le pays du Matin clair.Concernant les commandes restantes, les sociétés sud-coréennes ont occupé les quatre premiers rangs mondiaux. Il s’agit de Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering et Hyundai Samho Heavy Industries. Le chiffre de la Corée du Sud a bondi de 28,2 % le mois dernier en glissement annuel avec 35,08 millions de CGT.Selon le ministère, cet embelli devrait se poursuivre compte tenu de la demande croissante pour les bateaux respectueux de l’environnement, suite à la régulation écologique de l'Organisation maritime internationale (OMI). Les commandes supplémentaires du Qatar pour des transporteurs de GNL sont également prévues au deuxième semestre.