Bourse : le Kospi passe sous les 2 300 points, une première depuis un an et huit mois

Photo : YONHAP News

Triste journée record pour la Bourse de Séoul. Son indice principal, le Kospi, clôture sous les 2 300 points, une première depuis un an et huit mois, à savoir depuis le 30 octobre 2020. Il a perdu durant cette séance 2,13 % et a terminé à exactement 2 292,01 points. De son côté, le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, a également fini la journée en baisse (-0,84 %) à 744,63 points.Par ailleurs, les étrangers et les institutions ont vendu respectivement 315 milliards et 623,5 milliards de wons, et les particuliers ont acheté 897,2 milliards de wons.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce fortement face à la monnaie européenne, mais continue de s’affaiblir face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 340,07 wons (-16,86 wons) et le dollar américain 1 306,30 wons (+6 wons). A l’ouverture, le won sud-coréen a augmenté de 8,2 wons à 1 308,50 wons, et est passé à 1 311 wons environ deux minutes après, battant ainsi le record annuel de 1 303,7 wons, enregistré le 30 juin. Il s'agit du niveau le plus élevé en environ 13 ans, à savoir depuis le 13 juillet 2009 (1 315 wons).