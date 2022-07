Météo : canicule jour et nuit au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques sont quasi identiques à celle d’hier. Des températures très élevées dans la nuit et dès l'aube, franchissant ensuite les 30°C, un temps lourd et des averses par intermittence. Seul le littoral sud est épargné aujourd’hui par les intempéries. Des éclairs devraient éclater en fin de journée dans plusieurs régions dont celle de la capitale.Dans le détail, il a fait 30°C à Gangneung, à Busan et sur l’île méridionale de Jeju, 32°C à Séoul, 33°C à Daegu et jusqu’à 34°C dans le centre du pays, notamment à Daejeon. A noter qu’Incheon, ville située au nord-ouest du territoire, a connu sa première nuit tropicale depuis 2002.Par ailleurs, Météo-Corée annonce qu’une dépression s’approchera demain de la côte nord-ouest, ce qui entraînera le retour des précipitations en rafale dans les régions du nord et du centre.