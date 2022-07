Création en vue d’un commandement stratégique en charge du « système des 3 axes »

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol continue d’abroger ou amender plusieurs mesures prises par sa prédécesseure. Elle prévoit cette fois de créer un commandement stratégique qui rassemblera toutes les unités des armées, liées au système dit de trois axes. Il s’agit de « kill chain » ou la capacité de frappe préventive, de la défense antimissile de conception nationale baptisée « KAMD » et des représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen ou le « KMPR ».C’est un plan de renforcement des capacités de défense nationale face aux menaces grandissantes de Pyongyang. Il avait été élaboré pour la première fois en 2016 après le cinquième essai nucléaire du pays communiste, mais n’a pas été concrétisé sous le quinquennat de Moon Jae-in, qui avait prôné le rapprochement avec le régime de Kim Jong-un.Si tout va bien, le nouveau commandement sera mis sur pied d’ici 2024 au sein de l’état-major interarmées (JCS), qui dispose déjà depuis 2017 d’un centre de réaction aux armes de destruction massive de la Corée du Nord. Les unités clés opérant les missiles balistiques, les avions de combat furtifs de type F-35A, les sous-marins de 3 000 tonnes ou encore les satellites de reconnaissance seront alors placées sous son autorité.Le ministère de la Défense a expliqué que l’enjeu de son lancement était de diriger le système en question de manière plus efficace.Il est également évoqué la possibilité de permettre au futur commandement de contrôler aussi les forces spatiales et celles de cyberguerre.