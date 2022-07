La Corée du Sud prend note de la décision européenne sur l'énergie nucléaire verte

Photo : YONHAP News

Le Parlement européen a accordé hier un label « vert » à l'énergie nucléaire, sous certaines conditions rigoureuses, dont notamment posséder un site de traitement de déchets radioactifs totalement sécurisé.Quant au gouvernement sud-coréen, il envisage d'augmenter d'au moins 30 % la part d'énergie atomique d'ici 2030. Mais selon le programme de l'exécutif actuel, le nucléaire du pays ne pourra pas obtenir cette étiquette « vert », notamment à cause de la condition relative au site de traitement de déchet de haute activité et à vie longue.Au pays du Matin clair, ces déchets radioactifs sont conservés, de manière temporaire, dans les emplacements près de centrales nucléaires. Or ces derniers sont déjà saturés, obligeant ainsi la construction rapide de nouveaux centres de traitement. Mais le gouvernement n’a toujours pas encore décidé de leur localisation.Par ailleurs, si les nouveaux sites étaient choisis malgré la contestation des riverains, 37 années seraient nécessaires pour achever l’édification des installations de conservation des déchets intermédiaire et permanente.Qui plus est, la Corée du Sud est en tête parmi les 33 pays en termes de concentration géographique de centrales atomiques. En effet, 10 centrales sur 28 se trouvent à Uljin dans la province de Gyeongsang du Nord. Ce qui risque d'aggraver des dégâts en cas d'accident.Le gouvernement propose de définir le mois prochain le classement national des énergies non polluantes, en référence à la décision du Parlement européen. Il est donc primordial de résoudre ces problèmes pour étiqueter le nucléaire du pays comme une énergie verte et sûre.