Rimpac : la Corée du Sud élargit son rôle

Le plus grand exercice aéronaval au monde, connu sous le nom de Rimpac, se déroule depuis le 29 juin autour d'Hawaï. Cette année, il s’agit sa 28e édition.Une quarantaine de navires de guerre de 26 pays qui prennent part aux manœuvres se rejoignent à Pearl Harbor. Parmi eux le Marado, le plus grand bâtiment de la Marine sud-coréenne. C’est une participation inédite à cet entraînement qui a lieu tous les deux ans sous l’égide des Etats-Unis.En effet, le pays du Matin clair a envoyé cette année une flotte de navires de guerre comme, outre le Marado, les destroyers de classe Sejong et Munmu, d’un sous-marin, des avions de patrouille maritime et de quelque 1 000 marins, un record depuis sa première présence à l’exercice en 1990.A noter aussi que le contre-amiral An Sang-min à la tête de la flotte sud-coréenne commandera 13 navires de guerre de huit pays ainsi que quelque 1 000 soldats de neuf nations. Là aussi, une chose inouïe. Selon An, cela illustre que la Marine de la Corée du Sud prend désormais une place conséquente et qu’elle joue un rôle plus important dans la sécurité mondiale.L’événement rassemble aussi quatre pays du Quad, l’alliance sécuritaire des Etats-Unis avec l'Inde, le Japon et l'Australie, ainsi que plusieurs nations d’Asie du Sud-est, et non la Chine et la Russie. Ces deux Etats n’y sont pas invités respectivement depuis 2018 et 2014.Les USA ont annoncé que le rendez-vous de cette année avait pour objectif de « dissuader les principales puissances de lancer des attaques ». Il s’agirait alors de contenir l’influence de leurs deux rivaux.Au terme de l’exercice, la Marine sud-coréenne mènera avec les Etats-Unis et le Japon un exercice visant à faire face ensemble aux provocations balistiques de Pyongyang.