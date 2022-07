Photo : YONHAP News

La Corée du Sud connaît depuis des jours une grande chaleur humide et un pic de la consommation d'électricité.En effet, cette derenière a atteint 92 357 MW à 17h30 hier, qui dépasse le record de l'an dernier avec 91 141 MW, enregistré le 27 juillet. Elle est d'ailleurs sur le point de pulvériser le record historique établi le 24 juillet 2018 avec 92 478 MW.De son côté, la réserve en électricité produite est réduite à 8 %, le niveau le plus bas au courant de cette année.Cette hausse de demande en électricité est due à l'usage élevé des climatiseurs ou de ventilateurs, suite à la canicule qui est arrivée cet été plus tôt que d'habitude.