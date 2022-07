Le NIS dépose une plainte contre ses deux ex-patrons nommés par Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Du nouveau dans l’affaire Lee Dae-jun, du nom d’un sud-Coréen tué par la Corée du Nord dans ses eaux territoriales en septembre 2020, et celle du rapatriement forcé de deux nord-Coréens arrêtés par des marins du Sud en novembre 2019, toutes deux survenues donc sous l’administration de Moon Jae-in. Ces deux dossiers sont désormais portés devant le Parquet général.Le Service national du renseignement (NIS) a annoncé hier avoir déposé une plainte contre ses deux ex-patrons Suh Hoon et Park Jie-won, qui avaient occupé le poste respectivement de 2017 à 2020 et de 2020 à 2022.Selon les services secrets, le premier est suspecté d’avoir ordonné de clore plus rapidement que prévu les enquêtes sur les ressortissants nord-coréens, et le second aurait fait détruire illicitement les renseignements sur le meurtre de Lee, qui était un fonctionnaire du ministère des Affaires maritimes. Cela constitue une violation de la loi sur l’institution. Un responsable de celle-ci a annoncé avoir appris les faits lors d’un examen d’importants rapports élaborés dans le passé.Le NIS a également accusé plusieurs autres hauts responsables qui auraient donné l’ordre de rédiger des rapports non conformes aux résultats des investigations menées.Sans surprise, les intéressés nient en bloc ces accusations et réagissent violemment. Parmi eux, Park a dénoncé « une invention ». Suh, actuellement en séjour aux Etats-Unis, ne s’est pas encore exprimé.Le ministère public, de son côté, a aussitôt ouvert des enquêtes. C’est le Parquet du district central de Séoul, le parquet le plus important du pays, qui les mènera.