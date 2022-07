Le groupe féminin de k-pop Aespa soutient le développement durable à l'Onu

Photo : YONHAP News

Le groupe féminin sud-coréen Aespa a assisté mardi au Forum politique de haut niveau pour le développement durable 2022 des Nation unies (Onu), à New York, aux Etats-Unis.D'après son label SM Entertainment, Aespa a adressé un message de soutien aux objectifs du développement durable (ODD) de l'Onu, au nom de la prochaine génération.Giselle, l'une de ses membres, a présenté son équipe comme étant un groupe de métavers, qui se déplace entre la réalité et le monde virtuel avec des avatars. Pour elle, ces espaces fictifs reflètent le monde réel. Si la réalité n'est pas durable, le métavers ne présentera plus de grandes possibilités. Avant d'ajouter que les jeunes doivent donc soutenir les desseins des politiques environnementales.Le message a été suivi d’une vidéo dans laquelle le girls band interprète son tube « Next Level ».Par ailleurs, le quatuor sortira demain son deuxième mini-album intitulé « Girls ».