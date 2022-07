Polémique sur l’embauche d’un cousin éloigné de Yoon Suk-yeol au Bureau présidentiel

Photo : YONHAP News

Une nouvelle polémique a éclaté sur des employés qui entourent le chef de l’Etat au Bureau présidentiel. Elle concerne cette fois un cousin éloigné de Yoon Suk-yeol du côté maternel.Il s’agit d’un homme appelé Choi, dont on ne connaît que le nom de famille. Il travaille au secrétariat particulier du président de la République. Selon plusieurs membres de l’équipe de campagne de Yoon, il se rendait librement chez celui-ci et ils étaient très proches.Ancien salarié d’un conglomérat, Choi était responsable comptable pendant la primaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) pour la présidentielle. Il faisait également partie du comité de transition après la victoire de Yoon au scrutin du 9 mars. Au secrétariat particulier, il semble coordonner aussi le programme de l’épouse de Yoon.Cette embauche suscite cependant des critiques, selon lesquelles elle est contraire au bon sens et à l’impartialité, maîtres-mots du successeur conservateur de Moon Jae-in pour sa gouvernance. D’autant que l’Assemblée nationale avait voté, il y a six ans, un amendement interdisant l’engagement de parents ou membres de l'entourage très proche et obligeant la déclaration en cas de recrutement de ceux du cercle familial élargi. Une législation qui pour le moment ne s’applique pourtant qu’aux députés.