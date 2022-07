COVID-19 : très nette hausse des contaminations

Photo : YONHAP News

18 511 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en l’espace de 24 heures. Le chiffre a donc doublé en une semaine.La Corée du Sud a atteint un pic de contaminations quotidiennes en mars dernier. Elle en a alors recensé quelque 620 000. Depuis, l’épidémie a ralenti avant de repartir à la hausse le 27 juin.En ce qui concerne les cas importés, ils sont toujours à trois chiffres pour la deuxième semaine consécutive, avec 194.Le nombre de patients admis en soins intensifs a, quant à lui, reculé de cinq individus, à 56. Et dix décès supplémentaires ont été recensés, portant à 24 593 le total des victimes depuis le début de la pandémie. Le taux de létalité reste à 0,13 %.A ce jour, le pays comptabilise un total de 5 827 lits d’hospitalisation des patients atteints du coronavirus. 8,7 % des habitants ont reçu une quatrième dose de vaccin. Le chiffre est de 31,4 % chez les plus de 60 ans.Les autorités de santé réfléchissent à la généralisation de cette quatrième injection, qui est recommandée pour le moment aux seniors et aux personnes souffrant d'une immunité affaiblie. La décision sera prise en concertation avec les experts en la matière.