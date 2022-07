Le solde courant redevient excédentaire en mai

Photo : YONHAP News

La balance des paiements courants est redevenue positive en un mois. D’après la Banque de Corée (BOK), en mai, la Corée du Sud a enregistré un excédent de 3,8 milliards de dollars. En avril, elle avait subi un déficit de 80 millions de dollars, le premier depuis deux ans.Bémol cependant, en mai, le surplus a diminué de 6,5 milliards de dollars en glissement annuel.Concrètement, l’excédent commercial de marchandises a totalisé 2,7 milliards de dollars, ce qui représente pourtant une baisse de 3,9 milliards par rapport à un an plus tôt, et ce en raison de la progression plus élevée des importations que des exportations. Le montant des achats de pétrole, de charbon, de gaz et de produits pétroliers à l’étranger a particulièrement augmenté, de 75 % sur un an.La banque centrale estime donc que le surplus commercial continuera à reculer pendant un certain temps.Quant à la balance des services et celle touristique, elles ont toutes deux dégagé un solde négatif de 20 millions et de 640 millions de dollars respectivement. Ces déficits se sont pourtant contractés.