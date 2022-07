G20 : ouverture à Bali de la conférence des ministres des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Coup d’envoi aujourd’hui de la conférence des chefs de la diplomatie du G20. Après une escale à Singapour, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères est arrivé ce matin à Bali, l’île indonésienne qui l’accueille jusqu’à demain.En marge de cette rencontre, Park Jin aura une série d’entretiens bilatéraux ou multilatéraux avec plusieurs de ses homologues de ces vingt plus grandes économies mondiales, dont les Etats-Unis, le Japon et la Chine.Si une nouvelle réunion trilatérale des patrons de la diplomatie sud-coréenne, américaine et nippone a lieu, elle sera consacrée au dossier nucléaire et balistique de Pyongyang et à la sécurité économique. Pour rappel, les dirigeants des trois pays ont eux aussi organisé un sommet la semaine dernière à Madrid.L’attention porte aussi sur un tête-à-tête entre Park et son homologue chinois Wang Yi, ainsi que sur les sujets de leurs discussions.Le Russe Sergueï Lavrov sera lui aussi présent à l’assise. Et l’Ukrainien Dmytro Kouleba, invité spécial, lui, s’exprimera en visioconférence.