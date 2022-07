Photo : YONHAP News

Pas de grand changement, la saison de la mousson, « jangma » en coréen, se poursuit. La côte ouest, le nord ainsi que le centre seront sensiblement touchés par de violentes averses. Plus de 150mm de précipitations sont attendues dans les zones nord de la province du Gyeonggi, qui entoure la capitale, et de celle du Gangwon, dans le nord-est. Séoul et sa banlieue ainsi que les parties centrales observeront entre 30 à 100mm. De plus, le vent soufflera fort sur le littoral ouest et l’île méridionale de Jeju.Du côté des températures, là aussi, pas de variations majeures. Toujours extrêmement haut dès l’aube, le mercure tournera aux alentours des 30°C à Séoul et sur la côte sud. Il sera légèrement plus élevé dans les terres : 33°C à Daejeon et 34°C à Daegu.