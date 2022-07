Législation des règles budgétaires simplifiées et améliorées

Photo : YONHAP News

En réponse à la dette nationale croissante, le gouvernement sud-coréen réduira le déficit budgétaire et mettra au point des règles dans ce sens.L’exécutif a tenu aujourd'hui la « Réunion de stratégie budgétaire nationale 2022 » et a décidé de l'orientation de la gestion de la recette nationale du nouveau gouvernement pour les cinq prochaines années. Lors de cette réunion, les fonctionnaires ont émis un diagnostic alarmant des finances sud-coréennes selon lequel le déficit stagne et la dette nationale augmente rapidement. Cette dernière est passée de 660 000 milliards de wons en 2017, soit quasiment 500 milliards d'euros, à plus d'un million de milliards de wons en 2022, l'équivalent de 805 milliards d'euros.Afin d’accroître la viabilité financière, les autorités viseront d’abord à remettre en place le solde au niveau d'avant l'épidémie de COVID-19. Plus précisément, elles envisagent de réduire le déficit à environ -3% du produit intérieur brut (PIB) et en même temps de gérer le ratio de la dette nationale à un niveau moyen de 50 % en cinq ans.Choi Sang-dae, le deuxième vice-ministre des Finances, a expliqué qu’il s’agirait d’une diminution d’un tiers de la dette publique.Séoul prévoit de promulguer cette orientation par des lois. L'objectif est d'améliorer les règles budgétaires proposées par le gouvernement en 2020 et de les réorganiser d’une manière plus simple et plus stricte, en appliquant les normes internationales. Autrement dit, maintenir le solde budgétaire en dessous de -3 % et limiter davantage la balance lorsque le ratio de la dette publique dépasse 60 %.