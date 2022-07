28e anniversaire de la mort de Kim Il-sung : Kim Jong-un visite le mausolée Kumsusan

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est rendu aujourd’hui au palais du Soleil Kumsusan, où reposent les dépouilles de Kim Il-sung qui est à la fois le fondateur du régime et son grand-père. Cette visite a eu lieu à l’occasion du 28e anniversaire de sa mort.Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), le jeune leader était accompagné des participants d’une conférence spéciale des cadres du Parti des travailleurs.Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il s’est recueilli dans ce lieu chaque année sauf en 2018. Et c’est la première fois qu’il a été entouré de personnes autres que sa femme et des hauts responsables du parti, du régime ou de l’armée.Ce choix sans précédent laisse entrevoir que Pyongyang accorde une grande importance à cette conférence pour combler les lacunes de son régime révélés lors de la crise du COVID-19 et renforcer ainsi la suprématie de Kim III.Du 2 au 6 juillet, Kim Jong-un a présidé cet événement qui vise à discipliner les cadres et les membres de l’unique formation du pays communiste. La KCNA a rapporté que les participants avaient lancé un combat saint pour relever d’un cran le leadership et la force de combat du parti.